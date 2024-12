Vanityfair.it - Gal Gadot rivela: «Mi è stato diagnosticato un coagulo di sangue nel cervello, mia figlia è nata in quel momento di incertezza e paura»

Operata d'urgenza all'ottavo mese di gravidanza, l'attrice ha deciso solo ora di condividere quanto vissuto, per supportare chiunque si trovasse nella sua stessa situazione: «Non serve a spaventare ma a dare potere. Se anche solo una persona si sentisse sproad agire per la propria salute per via di questa storia, sarà valsa la pena condividerla»