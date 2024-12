Ilrestodelcarlino.it - Fermana, da Brini segnali di serenità: "Dobbiamo fare cose semplici"

Che sia un felice ritorno quello di mister Fabio, a Fermo, se lo augurano tutti a cominciare dalla società di viale Trento, nella cui sede, ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico gialloblu. Classe ’57, nato a Porto Sant’Elpidio, da ex portiere ha alle spalle ben 142 presenze in serie A con Ascoli e Udinese e 19 in quella cadetta; indossò la maglia canarina, con la quale concluse la sua carriera da giocatore-capitano, nella stagione 1993-94 ottenendo la promozione in serie C2 e stabilendo il record d’imbattibilità casalinga con 877 minuti. Da allenatore, tra le promozioni in serie B: Ancona, Salernitana e quella storica con il Carpi nel 2013. "In primis, voglio salutare e ringraziare mister Dario Bolzan per la serietà dimostrata - le parole del presidente Umberto Simoni - i subentrati Roberto Ferroni e Samuele Isidori che, in qualità di vicepresidenti, lavorano molto più di me; Stefano Faggio per il supporto nel rapporto con istituzioni e partner; non ultimo, Marco Catalano per il lavoro svolto.