È tempo di Superminifestival a Castellaneta dal 3 al 5 gennaio 2025

. E così, anche il “” raggiunge la “maggiore età”.Già, perché quella delsarà la 18a Edizione e sembra promettere esibizioni sorprendenti e piacevoli.Il direttore artistico Piero Giandomenico, nonché conduttore e regista della manifestazione, ha fatto trapelare che ci saranno grandissime sorprese canore e che l’apposita giuria avrà enormi difficoltà nel giudicare le stesse.Il “”, anche in questa occasione, si snoderà in tre serate: in quella del 3si esibiranno i 15 cantanti adulti; nella seconda, del 4, i medesimi si riesibiranno con una nuova canzone e, al termine delle stesse, la giuria provvederà all’eliminazione di 7 di loro: in finale, infatti, ci andranno in otto.Nella finalissima del 5si riascolteranno gli 8 adulti e, assieme a loro, tornerà la gara anche per i piccoli protagonisti, com’era nella tradizione dello spettacolo sino a quando questo si è svolto nella Parrocchia Cuore Immacolato di Maria.