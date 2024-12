Lapresse.it - Dalle stragi in famiglia ai femminicidi, un anno di cronaca nera

Leggi su Lapresse.it

Donne e lavoratori. Se dovessimo scegliere i ‘protagonisti’ delladel 2024 purtroppo sarebbero ancora loro. Vittime innocenti diche anche quest’visto numeri assurdi, troppo alti. Le prime sono le donne uccise nel corso degli ultimi 365 giorni o poco meno, oltre 100 (109 quando scriviamo), di cui oltre la metà (59) per mano di compagni, mariti o ex. Un copione che si ripete da anni, potremmo dire da sempre, straniante e straziante, che è il culmine, fatale, di rapporti segnati da violenze continue, psicologiche, economiche, sociali e solo dopo anche fisiche.Tra loro anche una ragazzina di 13 anni, Aurora, precipitata dall’ottavo piano del palazzo dove viveva a Piacenza. A essere fermato il fidanzato della ragazzina, di soli 15 anni: per lui l’accusa è di omicidio volontario, lui avrebbe spinto giù la 13enne.