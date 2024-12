Lanazione.it - Conto alla rovescia per la Dakar 2025 per Stefano Marrini

Arezzo, 30 dicembre 2024 –per laper. Il pilota aretino è approdato in Medio Oriente e, da venerdì 3 gennaio, tornerà al volante della sua Can-Am Maverick X3 affiancato dal navigatore Matteo Lardori per partecipare a uno dei più iconici, affascinanti e impegnativi rally raid del panorama mondiale. I primi giorni della gara ruoteranno intornocittà di Bisha in Arabia Saudita con un prologo di settantanove chilometri e con una tappa inaugurale di cinquecento chilometri dove testare i mezzi in vista di una delle sfide più ostiche della: domenica 5 e lunedì 6 gennaio, infatti, gli equipaggi dovranno guidare per quasi mille chilometri in quarantotto ore, con sosta permessa solo in uno dei sei bivacchi allestiti nel deserto. L’esperienza diha preso il via nel giorno di Santocon il ritiro e la preparazione dei veicoli in Qatar dove era già stato nel mese di ottobre per partecipare al Qatar International Baja valido per il campionato mondiale FIA Bajas.