Rompipallone.it - Conte tradito, al Napoli la situazione è chiara: è successo l’inaspettato

Ildiha vinto al fotofinish contro il Venezia, ma èanche: laappare sempre più.Ildi Antonioè riuscito alla fine a vincere di misura in casa contro il Venezia alla 18^ giornata, grazie a un gol segnato da Giacomo Raspadori al 79esimo. La squadra partenopea non ha mollato di un centimetro in panchina e ha agganciato l’Atalanta al primo posto con 41 punti. Attenzione però a un’altra questione che ha messo i tifosi sull’attenti., col Venezia c’è stato un ‘tradimento’ per AntonioVincere contro il Venezia ha significato per ilnon perdere per strada punti importanti e restare al tempo stesso ancorato in vetta dove le altre big non mollano di un centimetro. La stagione è ancora lunga e fin qui non è stato fatto ancora nulla, quindi mollare non èmplato.