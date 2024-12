Sport.quotidiano.net - Como-Lecce 2-0, a segno Paz (che sbaglia un rigore) e Cutrone

, 30 dicembre 2024 - Da una parte un pesante errore dal dischetto e dall'altra un digiuno lungo oltre 3 mesi, una clamorosa traversa e un gol annullato che sa tanto di ennesima beffa: invece, rispettivamente, Paz esono bravi a ribellarsi al destino, mettendo la propria firma sul 2-0 delai danni di unche per la verità fa ben poco per rovinare la festa del Sinigaglia. Nonostante il solito problema legato al concretizzare la mole di occasioni, la banda Fabregas vince meritatamente e chiude al meglio un 2024 comunque memorabile per la storica promozione in Serie A a distanza di oltre un ventennio. Dall'altro lato, netto passo indietro dei giallorossi, pericolosi forse solo con una conclusione di Kaba: troppo poco per avere la meglio di unche vola grazie ai suoi assi, bravi a raddrizzare nella ripresa una partita che nel primo tempo sembrava quasi stregata.