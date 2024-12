Capodanno 2025 nessun concertone a Milano ma tanti eventi | le alternative

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Cosa fare a? Questo è il quinto anno consecutivo senza il ‘concerto’ diin Piazza Duomo. Non sarà allestitopalco sotto la Madonnina, ma le opzioni per festeggiare l’ultimo dell’anno all’insegna della musica e del divertimento non mancano. ‘Max Forever – Questo forum non è un albergo’ saluterà il 2024 con uno show diarricchito dal Deejay Time, in programma all’Unipol Forum diil 31 dicembre. L’imperdibile live di Max Pezzali proseguirà dopo la mezzanotte con un brindisi e uno speciale Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, per festeggiare l’arrivo del. Appuntamento ai Magazzini Generali con la magia del Burlesque. Il locale dallo stile industriale si trova in Via PietraSanta e ricreerà l’atmosfera del Moulin Rouge.