Bel tempo a Capodanno. Ma alla Befana ecco l'irruzione gelida dal Circolo Polare

Chefarà tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025? Sarà un bel, con poche piogge, cieli sereni e temperature piacevoli. L'anticiclone della Azzorre sta infatti regalando all'Italia una fase meteo davvero positiva. Ma quanto durerà? Il rischio che tutto cambi è purtroppo dietro l'angolo con ariain arrivo, almeno stando alle previsioni degli esperti. Intanto, per la giornata di oggi, 30 dicembre, e per i giorni a venire - compreso ile i primi giorni del 2025 - ilrimane fortunatamente stabile. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it non ha dubbi sulche farà fino a, dopodiché propone uno scenario a dir poco stupefacente e che i principali modelli meteorologici stanno evidenziando da alcuni giorni. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre che sta interessando non solo l'Italia, ma la quasi totalità dell'Europa, garantirà un'atmosfera stabile fino ai primi giorni dopo