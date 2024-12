Ilrestodelcarlino.it - Azzerati Carife in lutto. Addio a Giovanni Marchi: "Era uno dei paladini dei risparmiatori"

Era un azzerato, sempre in prima linea nelle proteste. Con il suo immancabile striscione anche davanti alle abitazioni sia di Matteo Renzi che di Maria Elena Boschi. Non si è mai arreso, neanche davanti a un male che sperava di sconfiggere. Purtroppo, l’altro giorno, all’età di 78 anni,ha lasciato la moglie e gli amici, a causa di una malattia che non gli lasciato scampo. Dopo tante lotte – con l’obiettivo di vedersi riconosciuti i diritti degli obbligazionisti– gli ex azionisti hanno perso un punto di riferimento. La moglie di, Giovanna Mazzoni, guida degli, era con il marito l’altro giorno fino all’ultimo all’ospedale di Verona. Lei, che dopo il crace il Salvabanche, fu querelata per l’incursione alla Festa dell’Unità di Bologna quando urlò al segretario Pd, Matteo Renzi "voi avete rubato, rivogliamo i nostri soldi".