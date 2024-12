Ilrestodelcarlino.it - Autovelox non omologati, il caso di Ravenna: 3 multe annullate

, 30 dicembre 2024 – Sospensione deglinon. A richiederla, dopo la decisione del giudice di Pace di annullare treinflitte a una automobilistate, è la lista civica d'opposizione 'Per Ravennà (LpRa). La vicenda è iniziata quando la donna scrisse alla lista civica per chiedere consiglio su come presentare ricorso contro tre contravvenzioni, di cui due attestate dal Comune dicon l'situato a Mezzano e una dal Comune di Alfonsine con altronon omologato. Grazie anche al supporto tecnico di un ingegnere “impegnato su questo fronte”, si è arrivati alle sentenze del giudice di Pace di. Secondo il capogruppo di LpRa Alvaro Ancisi, esse “accolgono i due ricorsi e annullano i tre verbali di contravvenzione impugnati: in unl'amministrazione comunale è stata condannata a rifondere alla concorrente le spese vive sostenute (43 euro)”, mentre nell'altro“il giudice ha compensato le spese tra le parti per motivi di equità riconducibili alla novità della questione e all'assenza di alcuna istruttoria”.