Ilfattoquotidiano.it - Auto elettriche, vendite deboli nel Regno Unito. E il governo ripensa la transizione al 2030

Ledilanguono non solo in Europa ma anche nel, nonostante i costruttori vi abbiano investito in massicce campagne di sconti e facilitazioni per l’acquisto di veicoli con tecnologia a elettroni.Il Dipartimento dei Trasporti di Sua Maestà era stato tra i primi ad accelerare sulla, fissando per illo stop alledi veicoli con motori a combustione. Tuttavia, vista la lenta diffusione delle EV, questa decisione comincia a scricchiolare, al punto che ilha deciso di interpellare i costruttori riguardo alla bontà del suo piano di “avvicinamento” alla data fatidica del.A scanso di equivoci, tuttavia, il Dipartimento dei Trasporti ha fatto sapere che la consultazione non inciderà sullo stop alla vendita dia benzina e diesel, ma esaminerà eventuali ulteriori misure di sostegno per l’industria e valuterà qualiibride potranno essere vendute insieme ai modelli EV tra ile il 2035.