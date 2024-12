Scuolalink.it - Aumento dei fondi per gli affitti degli studenti fuori sede nel 2025

La legge di bilancioporta una ventata di novità per gliuniversitari. Il Fondo per il rimborso dell’affitto, istituito nel 2020, riceverà un importante incremento di, a sostegno delle spese abitative dei giovani che scelgono di proseguire gli studi lontano da casa. Numeri alla mano: un investimento sul futuro Nello specifico, il finanziamento aggiuntivo ammonterà a 1 milione di euro per il, destinato ad aumentare a 2 milioni di euro annui per i due anni successivi. Un investimento significativo che dimostra l’attenzione del governo verso le esigenzee la volontà di rendere l’accesso all’istruzione superiore sempre più equo e inclusivo. Chi può beneficiare dei? Possono accedere al fondo gliiscritti a università statali che appartengono a nuclei familiari con un ISEE non superiore a 20.