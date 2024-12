Thesocialpost.it - AdBlue, cambia tutto: multe fino a 7.500€. A cosa fare attenzione e da quando: le nuove regole

Diesel, altre brutte notizie. Dal 2025 entreranno in vigorepiù severe per i sistemisalate per gli automobilisti. A partire dal 1° gennaio 2025, infatti, i proprietari di veicoli diesel dovranno essere più attenti che mai. Un nuovo regolamento europeo introduce severi controlli tecnici sui sistemie coloro che manomettono o disattivano questi sistemi dovranno affrontareseverea 7.500 euro.è un additivo antinquinamento utilizzato nei moderni motori diesel. Iniettato nel sistema di scarico, trasforma gli ossidi di azoto, altamente inquinanti, in azoto e vapore acqueo innocui. Sulla carta la soluzione sembra ideale per ridurre le emissioni nocive, ma in pratica il sistemapresenta notevoli problemi, scrive presse-citron.net. Uno dei difetti di sistema più comuni è la cristallizzazione del fluido, che può danneggiare componenti vitali dell’auto come gli iniettori, il serbatoio e alcuni sensori.