Un 2025 pieno di sfide: "Investimenti e servizi. Più decoro per il centro con le isole ecologiche"

Continua dalla Prima Sindaco Mantellassi, che anno sarà ilper Empoli? "Un anno di: nel piano triennale delle opere pubbliche abbiamo previsto risorse importanti per le piste ciclabili, i lavori di palazzo Ghibellino, il gattile e il rifacimento di piazza Matteotti. Senza tralasciare gli interventi per le frazioni e l’apertura degli Urp di prossimità. Si tratta di progetti che partiranno nel. Insomma, sarà un anno di azioni concrete nel rispetto di quello che era il programma di mandato". Un anno con più agenti e quindi anche con più sicurezza? "Nel bilancio abbiamo previsto due agenti in più rispetto al piano di assunzioni avviato da tempo e che si concluderà a febbraio. In totale Empoli ne avrà 5 in più, oltre ai 4 vigili di prossimità a tempo determinato".