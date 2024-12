Justcalcio.com - Tuttosport – Conceicao può forzare la saracinesca Viola, ma il pericolo per la Juve è…

2024-12-29 12:54:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da:La sfida frantus e Fiorentina dovrebbe, sulla carta, riservare un copione scritto. Si affrontano infatti una squadra che fa del possesso il proprio credo calcistico contro un’altra che ha trovato la quadra disponendosi su linee di difesa più basse, per agire poi di rimessa. Al di là dei rovesci recenti (due sconfitte consecutive in campionato, subite ad opera di Bologna e Udinese) ladi Raffaele Palladino resta formazione temibile, soprattutto quando può compattarsi e creare spazio alle spalle dell’ultima linea avversaria. In caso di riconquista infatti i gigliati possono sfruttare la qualità nell’attacco alla profondità dell’ex bianconero Moise Kean così come l’abilità in conduzione palla e nella risalita in campo aperto di Albert Gudmundsson.