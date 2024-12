Lettera43.it - Speciale Cina: la rassegnazione dei giovani, il boom delle librerie indipendenti all’estero e la crisi del cinema

Lavorare senza sosta, in un contesto altamente competitivo e pressante, senza ottenere in cambio alcun progresso economico significativo. È ciò che accade sempre più spesso in. I netizen hanno iniziato a utilizzare una parola ben precisa per raccontare quello che stanno vivendo: neijuan. Il termine è formato dai caratteri “nei” e “juan” – che significano letteralmente “rotolare verso l’interno” – e viene impiegato per riferirsi all’involuzione di una società che non riesce più a evolversi nonostante gli sforzi. Il termine applicato agli individui indica una sorta di: per quanto una persona si impegni, non riuscirà mai a migliorare. Con una disoccupazionele che lo scorso luglio ha toccato il 17,1 per cento,ssimi sono sempre più convinti che lo Stato non sia in grado di offrire loro le stesse opportunità che garantiva alle generazioni precedenti.