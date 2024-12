Iltempo.it - "Si è tuffato per aiutare Gianluca", la testimonianza che smentisce la versione egiziana

Una vittima,Di Gioia (nel tondo nella foto) 48enne nato a Roma, e un ferito fortunatamente non grave, Peppino Fappani, odontotecnico originario di Genivolta (Cremona) ma con studio a Soncino. È il bilancio dell'attacco da parte di uno squalo a Marsa Alam, nota località turistica del Mar Rosso, in Egitto, nelle acque davanti al resort Hotel Satay. Le autorità locali affermano che l'attacco è avvenuto almeno a 50 metri dalla costa, in acque profonde fuori dall'area balneabile, ma ladella moglie del turista feritoquesta ricostruzione. "Eravamo lì per fare snorkeling, in una zona balneabile. Io e Peppino eravamo sul pontile", ha raccontato la moglie di Peppino Fappani a una cugina, secondo quanto riporta il Corriere della sera. "Di Gioia era già in acqua, si è avvicinato lo squalo, lo ha attaccato.