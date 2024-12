Zonawrestling.net - RISULTATI: AEW WORLDS END 2024

Ultimo PPV dell’anno per la AEW, conEnd si è chiusa un’altra annata fatta di match straordinari e momenti da ricordare. Tanta carne al fuoco come sempre con Moxley chiamato a difendere il suo titolo mondiale in un fatal-4-way e il Continental Classic alle battute finali dopo aver appassionato i fan per tutto il mese di dicembre. Ecco di seguito tutti idell’evento:Zero Hour – Pre showSingles Match: Toni Storm batte Leila Grey (6:50)Singles Match: Jeff Jarrett batte QT Marshall (9:25)Eight Man Tag Team Match: Action Andretti, Lio Rush & Murder Machines (Brian Cage & Lance Archer) battono The Outrunners (Truth Magnum & Turbo Floyd) & Top Flight (Dante Martin & Darius Martin) (10:50)Main cardAEW Continental Classic Semifinal 1: Will Ospreay batte Kyle FletcherAEW Continental Classic Semifinal 2: Kazuchika Okada (c) batte RicochetAEW Women’s World Championship Tijuana Street Fight Match: Mariah May (c) batte Thunder RosaDynamite Diamond Ring Match: MJF batte Adam ColeAEW International Championship: Konosuke Takeshita (c) batte Powerhouse HobbsTBS Championship: Mercedes Moné (c) batte Kris StatlanderAEW Continental Classic Final: Kazuchika Okada (c) batte Will OspreayAEW World Championship 4-Way Match: Jon Moxley (c) batte Adam Page, Jay White e Orange Cassidy