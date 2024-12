Puntomagazine.it - Qualiano notte folle: rapina e sparatoria, un giovane ferito

Leggi su Puntomagazine.it

Tentativo difa nascere unatra proprietario e criminali, colpito undi passaggio da un proiettile vaganteUna normalissima serata di fine anno si stava per trasformare nella peggiore delle tragedie. Una famiglia si trova nella dependance di casa propria. Siamo alle 23 circa di sera del 28 dicembre nei pressi di via Marconi. Rumori che provengono dall’esterno turbano il momento di ritrovo tra i propri cari. Dai primi accertamenti emerge che il proprietario allertato esce per capire cosa stia accadendo e trova più uomini intenti con un flex a scassinare il cancello della propria abitazione.Rientrato in casa si arma di pistola regolarmente detenuta e inizia a far fuoco. E lì accade di tutto. I criminali rispondo al fuoco per poter fuggire e ci riescono. Purtroppo undi 22 anni che si trovava nei paraggi è raggiunto alla caviglia da un colpo vagante.