PAGELLE E TABELLINO DI JUVE-FIORENTINA 2-2: non basta un gigantesco Thuram, Kean trascina la Viola

Lee ildintus-: termina sul risultato di 2-2, con un altro pareggio che serve a poco alla Vecchia Signora. Top, flop VlahovicLa partita degli ex, di Nico Gonzalez, di Moisee di Dusan Vlahovic. L’attaccante italiano ha segnato, non ha esultato e si è preso gli applausi dei tifosi bianconeri, mentre il serbo è stato vittima di cori razzisti da parte della sua vecchia tifoseria. Il mattatore di giornata, però, si chiama Khephren: autore di una doppietta.Khephren– Calciomercato.it (LaPresse)NTUSDi Gregorio: 6.5Savona: 6Gatti: 6Kalulu: 6.5McKennie: 6.5 (63? Cambiaso 5.5)TOP Locatelli 7: ordinato, attento e molto pulito. Tutta la manovra passa da lui, ma non si limita a impostare e recupera tantissimi palloni. Un direttore d’orchestra col machete.