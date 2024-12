Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mercedes GLB 2026: foto ed info del nuovo modello

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

La prima e unica generazione diGLB è stata presentata nell’estate del 2019. L’auto è diventata la versione di serie del concept presentato pochi mesi prima al salone dell’auto di Shanghai. Il crossover occupa una posizione intermedia nella gamma di modelli tra la GLA e la GLC, vantando un abitacolo a sette posti. Nella primavera del 2023 ilha ricevuto un leggero restyling ed ora viene testato un SUV di generazione completamente. Come sarà e quando arriverà?Sono comparse in rete alcunespia di prototipi mimetizzati e, a prima vista, le proporzioni dellavettura sono molto simili all’attuale GLB. Allo stesso tempo, è già chiaro che la parte anteriore diventerà completamente. Ci saranno nuovi fari con luci laterali a LED a forma di stella a tre raggi, e tra loro potrebbe apparire un LED di congiunzione per unire i gruppi ottici.