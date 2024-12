Anteprima24.it - Napoli, Conte: “La squadra cresce, 41 punti a questo punto della stagione erano impensabili”

Tempo di lettura: 2 minutiDopo la vittoria di misura contro il Venezia, Antonioha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare la gara. Il tecnico ha speso parole di apprezzamento per Giacomo Raspadori, che sta vivendo un momento di crescita sotto la sua guida.“Raspadori ce la stiamo inventando come scelta. Ci sto lavorando come interno di centrocampo”, ha dichiarato. Il mister ha spiegato che l’attaccante è stato inserito in una nuova posizione per aggiungere qualità al gioco e cercare soluzioni differenti nelle partite. “Aggiungere qualità all’interno delle partite, come quella di oggi, può essere una strategia sicuramente funzionante. Sono personalmentento per Jack, lo merita vista l’energia e la serietà che mette a disposizione in ogni allenamento”, ha proseguito, sottolineando l’impegno del giocatore nel progetto.