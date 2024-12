Feedpress.me - Luigi Sbarra, ultimi giorni da segretario della Cisl. "A gennaio lascio, non chiederò deroghe per i 65 anni"

Leggi su Feedpress.me

a febbraio 2025 raggiungerà il 65/mo anno d’età e, come previsto dallo Statuto, lascerà la carica digenerale, avviando le procedure per il ricambio già a. Il sindacalista calabrese (originario di Pazzano in provincia di Reggio Calabria), lo annuncia in una intervista al quotidiano Avvenire nella quale indica la segretaria generale aggiunta Daniela Fumarola.