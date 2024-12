Biccy.it - Luca Onestini si fa il filler in tutto il viso, il risultato prima e dopo

in occasione delle feste natalizie ha deciso di darsi una rinfrescata ailriempendosi di punturine di. Ilperò non è affatto male. Chi si aspetta di vederlo trasformato in un Ken Umano rimarrà deluso. Nonostante abbia toccato fronte, zampe di gallina, contorno occhi, zigomi, rughe nasogeniene e mascella, l’effetto è molto naturale.Ecco il video:ScreenshotScreenshotfra Gran Hermano e Grande FratelloL’ultima volta che abbiamo vistoin video risale allo scorso gennaio quando ha partecipato al Gran Hermano Duo in Spagna. Da noi, invece, lo abbiamo visto nel corso della settima edizione del Grande Fratello Vip, quella vinta da Nikita Pelizon, che si era invaghita proprio di lui. Lei, anche al termine del reality, ha rilasciato un paio di interviste dove ha parlato di lui, mentreha sempre preferito la via del silenzio.