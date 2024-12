Spazionapoli.it - LIVE – Napoli-Venezia 0-0: palo di Lukaku!

69? – ANCORA! Riceve al limite, entra in area e resiste alla marcatura. Tiro, alto!64? –DI! Sfonda il belga che entra in area, calcia verso le porta ma trova il tocco di Stankovic ed il!63? – Punizione: Nicolussi Caviglia ci prova da posizione defilata, respinge Meret.59? – Ancora scambio tra Kvara e, il georgiano va al tiro ma non dà forza e precisione, palla tra le braccia di Stankovic.57? – Bella giocata di Kvara che va via ad Altare col tunnel.55? – DOPPIA OCCASIONE! Cross di Neres sul secondo, c’è Kvara che calcia ma viene murato! Sulla ribattuta c’è Ora che prova il tiro ma la palla finisce fuori.53? – Scambio interessante tra Kvara e McTominay, lo scozzese entra in area ma perde il tempo del tiro.48? – Avvio sprint delche prova ad aumentare i giri in questo avvio di ripresa.