Oasport.it - LIVE Cobolli-Stricker 6-3, 2-2 Italia-Svizzera 0-0 United Cup in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-BENCIC (2° MATCH DALLE 7.30)LADEL DOPPIO MISTO DI(3° MATCH DALLE 7.30)40-15 Si stampa sul nastro il dritto in contropiede di.40-0 Prima in slice ad uscire e dritto lungolinea dalla parte opposta.30-0 Ottimo servizio ad uscire su cuinon trova il campo.15-0 Prima al centronte2-2 Giocosi salva come può sulla demi volee ma non trova il campo con il colpo successivo.40-30 Termina lungo il passante di dritto dicostretto a giocare un colpo in controbalzo dalla profondità dell’attacco di rovescio di.40-15 Ottima prima ad uscire.30-15 Si ferma in rete la volee incrociata di.30-0trova grande profondità con il dritto lungolinea e manda fuori giri l’avversario.