Ilfattoquotidiano.it - “Le persone mi attaccano perché bacio in bocca la mia ‘gemella’. Ora aspettiamo un bambino insieme: nessuno immagina la verità”: la storia di Whitney e Megan

“Ci scambiano per sorelle, gemelle e, nella peggiore delle ipotesi, madre e figlia. Pensano chesia mia madre, o che siamo sorelle e che abbiamo una relazione incestuosa. Lo sentiamo dire continuamente, sia di persona che online”. Inizia così lo sfogo che, una coppia sposata da 16 anni, ha affidato al tabloid britannico The Sun per denunciare come siano costantemente vittime di fraintendimenti e pregiudizi a causa della loro somiglianza fisica.“Lesono incuriosite dal nostro legame e si affrettano a fare supposizioni”, spiega. “Fanno domande pensando che siamo qualsiasi cosa tranne che una coppia sposata”. Nonostanteabbia solo un anno in più di, la gente fatica a vedere in loro una coppia ma le due donne non si lasciano scoraggiare e cercano di educare chi non capisce la loro relazione: “Correggiamo gentilmente e spieghiamo che siamo sposate e stiamoda 16 anni”, dice