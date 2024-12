Inter-news.it - Lautaro Martinez si sblocca e conferma la tendenza: Cagliari vittima sacrificale!

Leggi su Inter-news.it

sie interrompe il digiuno da gol. Il ritorno del capitano dell’Interl'”occhio di riguardo” verso la squadra di Davide Nicola.IL RITORNO –torna ad incornare le sue vittime, dopo essersi assentato dall’area di rigore per quasi due mesi. Il “Toro” riprende a fare ciò che gli riesce meglio, firmando il 2-0 nel secondo tempo contro il. La squadra di Davide Nicola cade nel secondo tempo all’Unipol Domus sotto i colpi dei nerazzurri, che quando aprono le marcature danno l’impressione di non volersi fermare più. In una giornata complicata, la diciottesima di Serie A, l’argentino dà un grande contributo ai suoi compagni, soprattutto in prospettiva. Il ritorno al gol, infatti, indica che l’Inter ha finalmente ritrovato il suo bomber, che si aggiunge alla lista delle numerosissime soluzioni offensive di mister Inzaghi.