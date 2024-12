Romadailynews.it - La Lazio frena la corsa dell’Atalanta: 1-1

Stavolta la “zona” ha funzionato al contrario. Anziché fare gol nell’ultimo quarto d’ora, i romani lo hanno subìto, all’88’, quando l’Atalanta ha estratto dalla cassaforte le ultime energie per raggiungere il pareggio profittando dell’inevitabile calo dei padroni di casa.Dopo aver dominato il primo tempo, in vantaggio dal 27’ con Dele-Bashiru che ha concluso da pochi passi l’azione portata avanti da Castellanos e Rovella, i biancocelesti hanno bloccato i tentativi di pareggio dei bergamaschi fino a due minuti dalla fine del tempo regolamentare. Poi, il gol di Brescianini, entrato in campo da quattro minuti in sostituzione di Kolasinac.E Gasperini, che fino a quel momento appariva quasi disperato, è esploso in un entusiasmo che tradiva la paura di averto laallo scudetto.