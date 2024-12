Oasport.it - Italia vicina alla qualificazione in United Cup: con la Francia possibile anche una sconfitta

L’ha battuto la Svizzera per 3-0 all’esordio nellaCup 2025 di tennis e tornerà in campo nella quinta giornata, in programma martedì 31 dicembre 2024, quandoKen Rosewall Arena di Sydney, in Australia, nell’ultimo tie del Gruppo D, gli azzurri affronteranno laa partire dalle ore 00.30ne.In virtù dell’iniziale vittoria della Svizzera per 2-1 sulla, per passare il turno come prima del girone l’, oltre a vincere per 3-0 o 2-1 contro i transalpini, potràpermettersi di perdere per 1-2: basterà dunque un punto agli azzurri. In caso diper 0-3, invece, l’dovrà attendere la conclusione dei Gruppi B ed F per sapere se potrà passare come miglior seconda tra le squadre impegnate a Sydney.In quest’ultimo caso la compagine azzurra si presenterebbe al confronto con le altre due seconde classificate con un tie vinto ed uno perso, con tre incontri vinti e tre persi, ma avrebbe un buon coefficiente set, dato che oggi l’non ha concesso neppure una frazioneSvizzera nei tre match disputati.