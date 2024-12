Ilrestodelcarlino.it - Inaugura l’Anno Santo. Messa in San Petronio, poi la processione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questo pomeriggio anche a Bologna si aprirà. Come disposto da Papa Francesco nella bolla di indizione del Giubileo 2025, ogni diocesi è chiamata a dare il via a questo lungo periodo di conversione attraverso una specifica celebrazione. I fedeli sono, quindi, convocati per le 15 di oggi nella Basilica di San, dove alle 15.30 il cardinale Matteo Zuppi presiederà la Solennestazionale. Il rito di questa funzione prevede che l’assemblea si metta inper cui dal sagrato della chiesa dedicata alpatrono della città si metterà in cammino verso la cattedrale di San Pietro dove si concluderà la funzione. I partecipanti saranno guidati dall’immagine del Crocifisso realizzato dal Beato Bartolomeo Maria Dal Monte e da lui utilizzato nelle missioni al popolo che ha animato.