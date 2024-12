Gamberorosso.it - Il mercato di Roma dove non fai solo la spesa, ma puoi mangiare e imparare molte cose sul cibo

“Mi raccomando, prima mangia questi”. Dietro il banco di unnon c’èun produttore, ma anche un educatore. In realtà la lezione daera piuttosto elementare: bisogna prima consumare la verdura (nel nostro caso una pianta di insalata e una di cicoria) già pulita e pronta, poi il resto. Tuttavia, anche se il consiglio era un qualcosa di ovvio, non era comunque scontato. Da Campagna Amica – ildi Via San Teodoro, incastonato dietro Circo Massimo tra i Fori Imperiali e la Bocca della Verità, aperto tutto l’anno manel weekend dalle 8 alle 15 - il tradizionale concetto “dalla terra alla tavola” vale eccome. Basta metterci piede per comprendere che non è il solito, ma piuttosto un minuscolo quartierepoter girovagare in un breve viaggio gastronomico, per conoscere e