Il Carnevale anticipa lo spettacolo. Primi eventi già dalla mattinata

CENTO Come da tradizione, in questi giorni natalizi è comparso all’entrata di Cento il megacartellone che annuncia ai visitatori della città o a chi è di passaggio, le date del Centod’Europa che, ricordiamo, sarà nelle 5 domeniche dal 16 febbraio al 16 marzo. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi di Dargen D’amico, il superospite che aprirà l’edizione 2025, ecco che si fa largo un’altra novità che amplierà l’offerta delcentese e ancor di più il richiamo e il piacere di goderne appieno. Le sfilate dei 5 grandi carri di cartapesta, infatti, avranno il via alle 14 ma loinizierà dalle 10. "Le sfilate delle auto e altre animazioni sul palco saranno già dal mattino – dice Riccardo Manservisi – Cerchiamo di animare il centro città dunque, anche durante il pranzo e rendere le cose ancor più godibili invece di aspettare le 14 nel silenzio assoluto".