Il camorrista – La serie via alla fiction tra attese e polemiche

Tempo di lettura: 4 minutiUn film cult da decenni, cinque episodi girati contemporaneamente alle riprese cinematografiche, ma ritenuti perduti per quasi 40 anni. Ci sono tutti gli ingredienti per ingigantire l’attesa de Il– La, dal 1 gennaio visibile sulla piattaforma Amazon Prime Video.Ma l’uscita dell’opera restaurata di Giuseppe Tornatore, ispiratavita di Raffaele Cutolo, è preceduta da alcune. “Un insulto” l’ha definita Claudio Salvia, quando a ottobre laè stata presentataFesta del Cinema di Roma. Salvia è figlio di Giuseppe, il vicedirettore del carcere di Poggioreale. Il padre fu ucciso il 14 aprile 1981, su ordine del boss, per la sua condotta integerrima. In un’intervista all’edizione napoletana di Repubblica, Claudio Salvia si è detto “indignato”, per “una notizia che riapre ferite mai chiuse“.