Pronosticipremium.com - Esonero Fonseca? Milan-Roma decisiva: lo scenario per la Supercoppa

Leggi su Pronosticipremium.com

Sarà proprio laa chiudere l’ultima domenica di Serie A del 2024, con un big match come quello contro ilche promette fuoco e fiamme. Delle difficoltà che i giallorossi hanno dovuto affrontare in questa stagione abbiamo parlato abbondantemente, ma di fronte ci sarà una squadra che, a livello di atmosfera e momenti complicati, non se la passa di certo meglio. Da una società assente e sotto accusa a giocatori che non stanno rendendo come dovrebbero, fino ad unmesso in discussione già al suo arrivo in rossonero e mai tranquilli quest’anno.L’attuale 8° posto con 26 punti, a -15 dall’Atalanta capolista, non può essere soddisfacente per una club che puntava dichiaratamente alla lotta scudetto. “non è in discussione, gli auguriamo che vinca tanto”, ha dichiarato qualche giorno fa il presidente rossonero Scaroni, ma tali parole non sembrano corrispondere a realtà: stando a SportMediaset, l’allenatore delrischia l’, mai come in questo periodo, nonostante la vittoria di Verona nell’ultima giornata.