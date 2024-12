Calciomercato.it - Entra ed è subito sostituito: furia al momento del cambio

Sostituzione dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo: animi tesissimi con l’allenatore nel finale di garaUn episodio che raramente si vede su un campo di calcio. Che un calciatoreto da poco possa lasciare il campo non è nuovo, soprattutto in caso di infortuni. Certamente più raro se le condizioni di salute del neo-to risultano invece ottimali.dopo la sostituzione (Lapresse) – calciomercato.itPraticamente quanto avvenuto nel corso del match di Serie B tra Cittadella e Palermo. Protagonista Jacopo Desogus, numero 11 della formazione veneta,to in campo al 67? al posto di Francesco Amatucci. Una partita, per il classe 2002 prodotto del vivaio del Cagliari e approdato in estate in Veneto, che si è chiusa dopo neppure 20 minuti. Il tecnico dei granata Alessandro Dal Canto ha deciso infatti di sostituirlo all’86’.