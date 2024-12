Corrieretoscano.it - Emergenza freddo a Pisa, Comune potenzia posti letto per chi non ha una casa

Leggi su Corrieretoscano.it

per chi non ha una, ilguidato dal sindaco Michele Conti ha messo a disposizione della struttura di accoglienza per persone senza dimora della Società della Salute della zonana, situata in via Conte Fazio, due moduli abitativi prefabbricati riscaldati che consentiranno di aumentare il numero didi 6 unità. La struttura – gestita dalla cooperative sociali ‘Il Simbolo’ e ‘Arnera’, spiega il, potrà così accogliere fino a 40 persone. I moduli saranno a disposizione fino a primavera.Giovanna Bonanno, assessora politiche socio sanitarie: “Abbiamo voluto rispondere concretamente all’aumentando il numero dia disposizione di chi vive in strada e confermando il nostro impegno per sostenere e supportare le persone senza fissa dimora.