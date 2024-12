Lanazione.it - "Ecco la mia ricetta per il cenone". Chef lancia lo stracotto di patate ed esalta la pappa al pomodoro

Nel 2021 l’avventura a Master11, poi il ritorno a casa e l’inizio di nuove avventure. E’ la storia di Nicholas Bianchini, giovanearetino classe ‘99 che dopo l’esperienza del talent show di cucina più famoso d’Italia ha fatto della sua passione un lavoro. Com’è stato essere un concorrente di Master? "E’ un’esperienza che dà tantissime possibilità e apre molte porte. Mi ha formato soprattutto dal punto di vista personale. Sono andato lì a vent’anni con zero esperienze di vita e più di tutto mi ha insegnato ad affrontare momenti di stress e di ansia". E dal punto di vista professionale? "Essendo un programma molto veloce e intenso, non c’è molto tempo per imparare. Dopo la fine del programma ho deciso di fare un’esperienza all’estero. Sono andato 4 mesi ad Amsterdam. Mi occupavo soprattutto della sala ma ho imparato molto stando a contatto con gli".