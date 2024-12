Ilgiorno.it - Donne nel mirino di mariti ed ex . Otto casi di Codice Rosso al giorno

fascicoli penali peraperti ognidalla Procura monzese. Non si arresta l’escalation dei reati in materia di violenza di genere e in ambito familiare. Dai dati della relazione sull’anno giudiziario 2024 firmata dal procuratore monzese Claudio Gittardi emerge che sono state 1970 le indagini aperte nei confronti di persone note (di cui 1277 concluse) e 331 quelle nei confronti di ignoti (di cui 245 concluse). Uno stillicidio che vede nella stragrande maggioranza deivittime le, molestate, perseguitate, aggredite e a volte uccise dai loro compagni, spesso diventati ex. Il periodo preso in esame indica un femminicidio, quello della ventenne Sofia Castelli, e tre tentati femminicidi. "I fenomeni criminali di violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti di violenza di genere e nei confronti di soggetti vulnerabili sono in continua espansione – si legge nella relazione del procuratore monzese sull’ultimo anno giudiziario – Per questo motivo la Procura di Monza è attenta sul piano funzionale ed organizzativo, tanto da prevedere dal 2021 un organico di ben 7 sostituti su 16 nel cosiddetto Settore soggetti deboli, violenza domestica familiare e di genere".