Cityrumors.it - Donna aggredita nel suo negozio: ecco come si è salvata

Leggi su Cityrumors.it

Ancora una aggressione nei confronti di una. Questa volta la prontezza e la lucidità della vittima ha permesso di evitare la tragediaIl 2024 si sta per concludere e presto sarà pubblicato il numero definitivo delle donne aggredite. Il dato rischia di essere superiore a quello dello scorso anno visto che ormai questi episodi sono diventati ormai quotidiani. Uno degli ultimi,riportato da La Stampa, è avvenuto a Verbania nelle scorse ore.nel suosi è(Ansa) – cityrumors.itStando alle informazioni che si hanno a disposizione, lasi trovava nel suoquando all’improvviso è stata raggiunta dal suo ex, che aveva in mano una bottiglietta d’acido. Solo la lucidità della vittima ha permesso di evitare una tragedia che poteva avere un bilancio ancora più grave.