Spazionapoli.it - Danilo-Napoli, trattativa complessa: spunta un ex Juve come alternativa!

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Ultimissime – Laperrestae gli azzurri starebbero valutando delle alternative, tra cui quella che porta ad un exPer ilcalcio ultimissime arrivano in chiave calciomercato, il tema più caldo in questi giorni tra i tifosi di tutte le squadre. La campagna acquisti invernale si aprirà ufficialmente il prossimo 2 gennaio, solamente tra 4 giorni quindi, e per un mese intero sarà tra i focus principali intorno alle squadre di tutto il mondo.Anche gli azzurri, ovviamente, si muoveranno tra entrate ed uscite per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, che ha imposto nel difensore l’esigenza principale tra gli acquisti. L’infortunio di Buongiorno, che rischia di saltare anche tutto gennaio, e le alternative Juan Jesus e Rafa Marin, avrebbero spinto l’allenatore leccese a fare pressioni per un innesto in quel settore specifico.