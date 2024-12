Ilfattoquotidiano.it - Capodanno, Milano inaugura le zone rosse e piazza Maggiore a Bologna sarà a numero chiuso

Non solo lo stop ai botti privati, ma non in tutte le città. Per questodebuttano le, aree controllate e off limits per pregiudicati e molesti, mentresceglie ancora ilin. Regole per non far degenerare i festeggiamenti e non trasformare in interventi di ordine pubblico occasioni di svago.- Per tre mesi le aree più sensibili del capoluogo lombardo – daDuomo (teatro nel 2021 di episodi di violenza) ai Navigli – saranno proibite per chi è molesto o ha precedenti per reati contro la sicurezza pubblica.: non potranno esserci più di 9mila persone in contemporanea quando, come da tradizione, ciil rogo del Vecchione e un dj set. A ogni persona che accede inverrà consegnato un coupon che dovrà essere restituito in caso di uscita.