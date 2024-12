Pronosticipremium.com - Cafu racconta Roma-Milan: “Partite indimenticabili ! Vi dico la mia su De Rossi”

, storico ex terzino destro di, ha condiviso le sue impressioni sulle sfide tra le due squadre in una recente intervista a La Gazzetta dello Sport. Il brasiliano, sempre affettuoso nei confronti dei suoi ex club, ha rievocato alcune dellepiù memorabili della sua carriera.: lenon ha avuto dubbi quando gli è stato chiesto di scegliere una partita da ricordare per ogni club. Per la, il suo cuore batte per il celebre 1-1 all’Olimpico contro ildel 2001, un pareggio che avvicinò i gialloal tanto ambito scudetto. “Montella segnò un gol da applausi in pallonetto, un momento che ancora ricordo con emozione”, ha dichiarato.Per quanto riguarda il, la scelta è ricaduta sul 1-0 del 2004 a San Siro, con il gol decisivo di Shevchenko, che regalò ai rossoneri il titolo proprio nello scontro diretto con la