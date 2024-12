Liberoquotidiano.it - "Caduti in basso": Isabella Tovaglieri annienta la sinistra in diretta | Guarda

"Evidentemente se oggi siamo ridotti a parlare di Renzi che ha dato del camerata a La Russa è perché gli argomenti dell'opposizione sono alla frutta": l'europarlamentare della Legalo ha detto nello studio di 4 di Sera Weekend su Rete 4, riferendosi a un episodio avvenuto in Senato nei giorni scorsi, quando il leader di Italia Viva nonché ex premier si è rivolto al presidente di Palazzo Madama dicendo: "Lei non può interrompermi intelevisiva, camerata La Russa lei deve abituarsi a rispettare l'opposizione in quest'Aula”. Parole che hanno fatto parecchio discutere. Secondo l'esponente del Carroccio, però, non è di questo che bisognerebbe parlare oggi. "Abbiamo una manovra finanziaria da discutere e invece parliamo del fatto che Renzi, peraltro richiamando La Russa al rispetto delle istituzioni, dà del camerata al presidente del Senato.