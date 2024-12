Lanazione.it - Auto diga per salvare la festa. Accesso alla piazza, i blocchi

Leggi su Lanazione.it

" ai varchi della, ma pure nei punti strategici della Città del Natale. E ancora: agenti ovunque, in borghese e in divisa per presidiare lanella notte più lunga. In Sant’Agostino i banchini degli artigiani e il food del contadino firmato Coldiretti, lasceranno presto lo spazio al popolo della notte che ha scelto Arezzo per aspettare il Capodanno in un trionfo di colori e musica. Quella targata Mauro Valenti, mattatore dello show. Ma sullae sul divertimento vigilerà una task force già in campo per garantire la sicurezza e monitorare tutto il quadrilatero del centro. Un piano coordinato dal prefetto che impegna polizia, carabinieri, polizia municipale e vigilantes. A dare man forte al presidio in, come accaduto per tutta la Città del Natale, ci saranno anche gli uomini di Ombra Security che punteranno "il faro" su ogni dettaglio e su ogni movimento.