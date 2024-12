Biccy.it - Ada Alberti: oroscopo completo del 2025, i segni più fortunati

Capodanno si avvicina e dopo i famosi grafici di Paolo Fox è tempo delle previsioni complete di Ada(qui quelle dettagliate di gennaio). La famosa astrologa di Mattino 5 News ha svelato quello che gli astri ci dicono per l’anno che sta arrivando su amore, fortuna, lavoro e amicizia. Splendide novità per gli Acquario, ma anche per i Cancro, un po’ meno per gli Ariete che potrebbero avere qualche problema con la sfera sentimentale.Nel dubbio vi auguro un anno.Adadel.Ariete, Toro, gemelli.Ariete.I cambiamenti del nuovo anno sono urgenti e indispensabili, avrete l’opportunità di affrontarli nel modo migliore entro i primi di giugno per Giove amico in Gemelli. Quindi non allarmatevi troppo, ma cercate di affrontare tutto con calma e prudenza. Cambiamenti necessari che non si possono ignorare e che porteranno alla trasformazione della propria vita.