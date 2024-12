Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna batte l’Asvel 83-69 nel match di Eurolega: è la svolta

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 27 dicembre 2024 - Sempre avanti nel punteggio, sempre in controllo, lanettamenteVilleurbanne 83-69 e dopo Barcellona infila la seconda vittoria consecutiva in. Solida difensivamente, decisa in attacco, dove a turno trova buone risposte un po’ da tutti i propri effettivi, la formazione di Dusko Ivanovic non sbaglia un colpo tenendo benissimo il campo e non concedendo praticamente nulla ai transalpini. La 18esima giornata di, ultima del 2024, regala tanti sorrisi ai bianconeri in quella che a tutti gli effetti è la quinta perla nella massima manifestazione europea per club, davanti agli 8756 spettatori presenti, tra cui anche il presidente Massimo Zanetti. Senza Hackett e Shengelia infortunati, laparte subito forte a livello difensivo, tenendo Asvel ad appena 5 punti nei primi 7’ di gioco, con i bianconeri subito avanti 14-5.