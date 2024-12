Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2024 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 28 DICEMBRE ORE 16.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DELLARICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE ALBERATURE PERICOLANTI SONO CHIUSE LE COMPLANARI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE DELLA VILLA DI PLINIO E PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO NELLE DUE DIREZIONI.CHIUSO INOLTRE VIALE DELLA VILLA DI PLINIO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEI PESCATORI NEI DUE SENSI DI MARCIAPER IL TRASPORTO PUBBLICOOGGI, LE METROPOLITANE A, B, E C SEGUONO L’ORARIO PROLUNGATO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’1,30 DI NOTTE. CONCLUSO IL SERVIZIO DELLE METRO, SUGLI STESSI PERCORSI ATTIVE LE LINEE DI BUS NOTTURNIINOLTRE FINO AL 6 GENNAIO SARANNO IN STRADA LE LINEE FREE1, FREE2 E 100, TRE COLLEGAMENTI GRATUITI CHE RAGGIUNGONO IL CENTRO IN SERVIZIO TUTTI I GIORNI.