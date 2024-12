Lanazione.it - Variazione al bilancio. Oggi in aula l’approvazione

aldi previsione finanziario 2024-2026, ma non solo, nell’ultima seduta del 2024 del consiglio comunale di Sansepolcro, convocata per le 9.30 di stamani nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi, che procederà anche condella ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche e sui servizi pubblici locali. Vi sarà poi la presa d’atto del provvedimento di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria sul progetto di ampliamento del comparto agroindustriale della unità operativa in località Gricignano e la contestuale variante al Regolamento Urbanistico. Tre mozioni in conclusione dei lavori; due di esse sono state presentate da gruppi di opposizione: quella di "Adesso-Riformisti" concerne le iniziative finalizzate alla rivitalizzazione del centro storico della città, mentre quella di Partito Democratico-InComune è relativa al piano di prevenzione e controllo zanzare.